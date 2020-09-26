 
Актуальные темы: транспорт коронавирус
Город (Москва и область)     26.09.2020 11:00

Число госпитализаций пациентов с коронавирусом в Москве растет

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  коронавирус 

26 сентября. Mossovetinfo.ru – Число госпитализаций пациентов с коронавирусом в Москве растет, за сутки в больницы поступило 830 человек. Об этом сообщает оперативный штаб. Днем ранее, 25 сентября, в столице с коронавирусом госпитализировали 797 человек.

Ранее сообщалось, что в Москве выявлено наибольшее число новых случаев коронавируса с 7 июня.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
коронавирус 

Возврат к списку

Лента новостей

11:00 Город (Москва и область) Число госпитализаций пациентов с коронавирусом в Москве растет

10:53 Город (Москва и область) Воробьев рекомендовал главам предприятий Подмосковья перевести сотрудников на удаленку

10:35 Общество В Москве выявлено наибольшее число новых случаев коронавируса с 7 июня

09:05 Город (Москва и область) Байкеры проедут в субботу 26 сентября по Садовому кольцу - мотофестиваль

08:35 Общество Завершено расследование уголовного дела депутата Галяминой

Актуальные материалы

11:00 Город (Москва и область) Число госпитализаций пациентов с коронавирусом в Москве растет

08:04 Город (Москва и область) Собянин надеется, что к жестким ограничениям из-за коронавируса возвращаться не придется

10:50 В России Российские банки начали переводить зарплаты по номеру телефона

01:29 В России В 2021 году в ЕГЭ и ОГЭ произойдут изменения

21:33 Город (Москва и область) Депздрав опубликовал данные о смертности от COVID-19 в Москве в августе

16:42 Другое Если коллекторы нарушают ваши права - обращайтесь к судебным приставам

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru