13 сентября. Mossovetinfo.ru – Число ипотечных сделок, заключенных в Москве за первые восемь месяцев 2018 года, выросло на 73% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, сообщает пресс-служба столичного управления Росреестра.



В период с начала января до конца августа в Москве было заключено 54,8 тысячи ипотечных сделок.



Также сообщается, что за указанный период в Москве было зарегистрировано 46,8 тысячи договоров долевого участия, что на 46% больше, чем за такой же период годом ранее.



Кроме того, за первые 8 месяцев текущего года на вторичном рынке недвижимости в Москве было зарегистрировано 94,2 тысячи сделок, на 25% больше, чем за первые 8 месяцев 2017 года.