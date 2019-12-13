13 декабря. Mossovetinfo.ru – В 2019 году количество мигрантов в Москве выросло на 15,4% и превысило 1,6 миллиона человек, сообщил журналистам начальник Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по столице Дмитрий Сергиенко.



По словам Сергиенко, подавляющее большинство из них (1,4 миллиона) составляют мигрант из стран ближнего зарубежья. Больше всего мигрантов приезжает в Москву из Узбекистана, Таджикистана, Украины и Белоруссии.



Также Сергиенко отметил, что преступность иностранных граждан по-прежнему является одним из дестабилизирующих факторов, влияющих на криминогенную ситуацию в Москве. В тоже время число преступлений, совершаемых мигрантами снизилось за год на 16,7% по сравнению с 2018 годом. Благодаря введению патентов для трудовых мигрантов и созданию миграционного многофункционального центра, появилась тенденция к легализации иностранных граждан.