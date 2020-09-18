18 сентября. Mossovetinfo.ru - В Москве за сутки выявлено более 800 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.
Всего зафиксировано 805 новых случаев заражения. В результате заражения скончались 8 человек.
Ранее в течение 3 дней в Москве фиксировалось по 700 и более случаев заражения за сутки.
Всего на 18 сентября в Москве выявлено 274 808 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 235 136 человек, скончались 5033 человека.
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