18 сентября. Mossovetinfo.ru - В Москве за сутки выявлено более 800 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.



Всего зафиксировано 805 новых случаев заражения. В результате заражения скончались 8 человек.



Ранее в течение 3 дней в Москве фиксировалось по 700 и более случаев заражения за сутки.



Всего на 18 сентября в Москве выявлено 274 808 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 235 136 человек, скончались 5033 человека.