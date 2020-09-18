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Город (Москва и область)     18.09.2020 10:31

Число новых случаев коронавируса за сутки в Москве превысило 800

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Теги:  коронавирус  статистика 

18 сентября. Mossovetinfo.ru - В Москве за сутки выявлено более 800 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.

Всего зафиксировано 805 новых случаев заражения. В результате заражения скончались 8 человек.

Ранее в течение 3 дней в Москве фиксировалось по 700 и более случаев заражения за сутки.

Всего на 18 сентября в Москве выявлено 274 808 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 235 136 человек, скончались 5033 человека.


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Теги: 
коронавирус  статистика 

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