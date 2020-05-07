7 мая. Mossovetinfo.ru – 6 703 случая заражения коронавирусом зафиксировано в Москве за сутки. Об этом сообщает оперативный штаб.



Всего в столице подтверждено 92 676 случаев заболевания. Вылечились 9 227 человек. Умерло 905 человек.



В России зафиксировано 177 160 случаев заражения коронавирусом.