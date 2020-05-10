10 мая. Mossovetinfo.ru – В Московской области за сутки зафиксировано 1133 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб.



Всего в Подмосковье подтверждено 20 558 случая заболевания. Вылечились 0000 человек. Скончался 000 человек.



В России зафиксировано 209 688 случаев заражения коронавирусом. В Москве подтверждено 109 740 случаев заболевания.