10 мая. Mossovetinfo.ru – В Московской области за сутки зафиксировано 1133 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб.
Всего в Подмосковье подтверждено 20 558 случая заболевания. Вылечились 0000 человек. Скончался 000 человек.
В России зафиксировано 209 688 случаев заражения коронавирусом. В Москве подтверждено 109 740 случаев заболевания.
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