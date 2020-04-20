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Город (Москва и область)     20.04.2020 14:58

Число тяжело заболевших коронавирусом в сутки стабилизировалось - Собянин

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Теги:  коронавирус  Сергей Собянин  статистика  совещание 

20 марта. Mossovetinfo.ru – Число пациентов, заболевших коронавирусом, у которых заболевание проходит в тяжелой форме, стабилизировалось на уровне 1 - 1,3 тысяч человек в сутки, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе совещания по вопросу санитарно-эпидемиологической обстановки с президентом России Владимиром Путиным.

«В результате раннего выявления, раннего лечения у нас количество тяжело заболевших потенциально снижается. И не только потенциально, мы видим и фактически сегодня», - заявил мэр Москвы.

Ранее выявление заболевших и стабилизация количества тяжелых случаев заболевания позволяет медикам Москвы спокойно работать в плановом режиме, отметил Собянин.


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Теги: 
коронавирус  Сергей Собянин  статистика  совещание 

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