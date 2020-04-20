20 марта. Mossovetinfo.ru – Число пациентов, заболевших коронавирусом, у которых заболевание проходит в тяжелой форме, стабилизировалось на уровне 1 - 1,3 тысяч человек в сутки, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе совещания по вопросу санитарно-эпидемиологической обстановки с президентом России Владимиром Путиным.



«В результате раннего выявления, раннего лечения у нас количество тяжело заболевших потенциально снижается. И не только потенциально, мы видим и фактически сегодня», - заявил мэр Москвы.



Ранее выявление заболевших и стабилизация количества тяжелых случаев заболевания позволяет медикам Москвы спокойно работать в плановом режиме, отметил Собянин.