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Город (Москва и область)     28.05.2018, 13:27

Число воспитанников детских домов в Москве сократилось в 3 раза за 5 лет

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Теги:  дети  дети-сироты  детские дома  Сергей Собянин 

28 мая. Mossovetinfo.ru – Количество воспитанников в детских домах Москвы сократилось в три раза за последние 5 лет, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на открытии ХV съезда уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ «Вектор десятилетия детства: счастливые дети - счастливая страна».

Собянин отметил, что подобного результата удалось достичь за счет реализации стратегии детства, которая была запущена в 2012 году. В рамках стратегии было значительно увеличено пособие тем, кто берет на себя воспитание детей-сирот в своих семьях. В результате 92% детей-сирот нашли себе новые семьи.

Мэр Москвы также заявил, что в московских роддомах матери отказываются от детей в сложных жизненных ситуациях в четыре раза меньше, чем раньше.

В качестве новой задачи Собянин определил превращение города «доброжелательного к детям в город, любящий детей». По мнению мэра Москвы, над реализацией данной задачи должны работать и социальные работники, и работники сфер образования и здравоохранения и даже коммунальные службы города.


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Теги: 
дети  дети-сироты  детские дома  Сергей Собянин 

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