Другие материалы
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Город (Москва и область)
28.05.2018, 13:27
Число воспитанников детских домов в Москве сократилось в 3 раза за 5 лет
28 мая. Mossovetinfo.ru – Количество воспитанников в детских домах Москвы сократилось в три раза за последние 5 лет, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на открытии ХV съезда уполномоченных по правам...
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Город (Москва и область)
28.05.2018, 10:10
Время работы «Аэроэкспрессов» в дни матчей ЧМ-2018 в Москве продлят до 3 часов ночи
28 мая. Mossovetinfo.ru – Поезда «Аэроэкспресс» в Москве будут ходить до 03:00 в ночь с 27 на 28 июня, с 3 на 4 и с 11 на 12 июля, сообщается на официальном сайте компании. Ожидается, что име...
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Город (Москва и область)
27.05.2018, 13:24
Более 15 тысяч человек приняли участие в благотворительном марафоне «Бегущие сердца» в Москве
27 мая. Mossovetinfo.ru – Более 15 тысяч человек приняли участие в благотворительном марафоне «Бегущие сердца» по центральным улицам Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. ...