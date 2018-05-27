28 мая. Mossovetinfo.ru – Количество воспитанников в детских домах Москвы сократилось в три раза за последние 5 лет, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на открытии ХV съезда уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ «Вектор десятилетия детства: счастливые дети - счастливая страна».



Собянин отметил, что подобного результата удалось достичь за счет реализации стратегии детства, которая была запущена в 2012 году. В рамках стратегии было значительно увеличено пособие тем, кто берет на себя воспитание детей-сирот в своих семьях. В результате 92% детей-сирот нашли себе новые семьи.



Мэр Москвы также заявил, что в московских роддомах матери отказываются от детей в сложных жизненных ситуациях в четыре раза меньше, чем раньше.



В качестве новой задачи Собянин определил превращение города «доброжелательного к детям в город, любящий детей». По мнению мэра Москвы, над реализацией данной задачи должны работать и социальные работники, и работники сфер образования и здравоохранения и даже коммунальные службы города.