28 апреля. Mossovetinfo.ru – В Московской области за сутки зафиксировано 523 случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперативном штабе.



С начала пандемии в Подмосковье подтвержден 10 231 случай заболевания. Вылечились 319 человек, скончались – 69 человек.



Всего в России зафиксировано 93 558 случаев заражения коронавирусом во всех 85 регионах. В Москве подтверждено 48 414 случаев заболевания.