ЧМ-2018: как будет работать наземный транспорт в Москве

14 июня. Mossovetinfo.ru – Наземный общественный транспорт в Москве будет работать в особом режиме во время проведения чемпионата мира по футболу, который стартует 14 июня матчем Россия – Саудовская Аравия в «Лужниках».



Изменятся схемы нескольких маршрутов наземного транспорта и режим работы некоторых станций метрополитена, будут организованы бесплатные автобусы–шаттлы S.



На время всего чемпионата изменится схема движения транспорта в районе стадиона «Лужники» и Фестиваля болельщиков на Воробьевых горах — несколько регулярных маршрутов поедут по-другому.



Движение наземного транспорта в районе стадиона «Лужники»:



— Маршрут «А» продлевается до Ленинского проспекта (по трассе маршрута Тб№28);

— Маршруты №№ 255, С12, 64, М3, 216 укорачиваются до Лужнецкого проезда (по трассе маршрута автобуса №15);

— Кроме того, вводятся дополнительные изменения на маршруте № 216 – между площадью Свободной России и Новодевичьим монастырем автобусы поедут по улице Новый Арбат и Садовому кольцу (обратно по Смоленской улице и Смоленской набережной), затем по улице Плющиха, улице Еланского и Большой Пироговской улице.

— Автобус №806 будет следовать до Воробьевского шоссе в связи с закрытием съезда с внешней стороны ТТК на Комсомольский проспект;

— Маршрут автобуса Т79 продлевается по трассе маршрута Т10 до станции метро «Нагатинская».



Движение наземного транспорта в районе Фестиваля болельщиков на Воробьевых горах:



— Троллейбус №7 будет временно заменён на автобус. Вместо Мичуринского проспекта и улицы Косыгина маршрут пройдет по Ломоносовскому и Ленинскому проспектам, а обратно по проспекту Вернадского и Ломоносовскому, улице Мосфильмовская.

— Автобус №1 не будет заезжать на территорию МГУ, а при движении, как в прямом, так и в обратном направлениях будет следовать по Ломоносовскому проспекту с разворотом на Мосфильмовской улице.

— Автобус №57 не будет заезжать на улицу Лебедева, вместо этого проедет к Университетскому проспекту через Ленинский проспект, а обратно по проспекту Вернадского и далее по Ломоносовскому проспекту по обычному маршруту.

— Автобус №58 вместо участка Мичуринского проспекта от Ломоносовского до Университетского проедет по Мосфильмовской улице. Автобус будет выезжать на Мичуринский проспект через Университетский проспект.

— Автобус №111 не будет подъезжать к МГУ им. М.В.Ломоносова, следуя в прямом и обратном направлении от Ломоносовского до Университетского проспектов по проспекту Вернадского.

— Автобус №119 будет следовать по улице Мосфильмовская и Ломоносовскому проспекту, не заезжая на территорию МГУ им. М.В.Ломоносова.

— Автобусы №№464, 572, 661 будут проезжать по Ломоносовскому проспекту без заезда на территорию МГУ им. М.В.Ломоносова.

— Автобус №113 не будет заезжать на территорию МГУ им. М.В.Ломоносова. Трасса будет проходить по Ломоносовскому проспекту, с разворотом на Мичуринском проспекте.

— Автобус №902 при следовании от ул. Федосьино вместо участка Мичуринского проспекта вдоль территории МГУ им. М.В. Ломоносова проследует по Ломоносовскому проспекту, улице Мосфильмовская и Университетскому проспекту.



В районе стадиона «Спартак» автобусы будут следовать по обычным маршрутам.



Бесплатные автобусы-шаттлы будут курсировать по 8 маршрутам в дни матчей ЧМ-2018:



— S1 «Метро “Парк культуры”» — «Стадион “Лужников”»;

— S2 «Улица Академика Зелинского» — «Улица Косыгина» (от улицы Косыгина болельщики смогут дойти пешком до стадиона «Лужников»);

— S3 «Метро “Аэропорт”» — «Метро “Сокол”» — «Стадион “Спартак”»;

— S4 «Аэропорт Шереметьево» — «Стадион “Спартак”»;

— S5 «Аэропорт Шереметьево» — «Метро “Ховрино”»;

— S6 «Аэропорт Внуково» — «Метро “Саларьево”»;

— S7 «Аэропорт Домодедово» — «Метро “Домодедовская”»;

— S8 «Метро “Киевская”» — «Улица Косыгина».