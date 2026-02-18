 
Актуальные темы: переговоры
Город (Москва и область)     20.02.2026 07:58

Cнегопад в Москве продолжится и сегодня, но с меньшей интенсивностью - синоптики

Теги:  Москва  снегопад  последствия  снег  уборка  пробки  ЦООД 

20 февраля — Mossovetinfo.ru — Cнегопад в Москве продолжится и сегодня, но с меньшей интенсивностью. Городские службы в круглосуточном режиме ликвидируют последствия снегопада. ЦОДД настоятельно советует сегодня воспользоваться городским транспортом вместо авто.

Городские службы в круглосуточном режиме ликвидируют последствия мощного снегопада., сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

«По прогнозам синоптиков, снегопад продолжится и сегодня, но с меньшей интенсивностью. Ночью и ранним утром провели сплошное механизированное прометание проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. Цикл работ повторяем по мере выпадения осадков. Под особым контролем – очистка пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, объектам социальной сферы», – говорится в сообщении.

ЦОДД настоятельно советует сегодня воспользоваться городским транспортом вместо авто.

«В городе идет снег. На дорогах 3 балла, по данным ЦОДД.
Если едете сегодня на машине, будьте готовы к тому, что дорога может занять больше времени. Для вашей безопасности и экономии времени настоятельно советуем сегодня воспользоваться городским транспортом вместо авто.
Водители грузовиков, планируйте маршрут с большим запасом времени и заранее!», - сообщает ЦООД.

В Москве за минувшие сутки выпало 64% месячной нормы снега, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

