28 декабря. Mossovetinfo.ru – Декабрь 2019 года в Москве стал самым теплым за всю историю метеорологических наблюдений, сообщает центр погоды «Фобос».



В текущем декабре средняя температура составила +1,3°. Ранее самым теплым был декабрь 2006 года, когда средняя температура составила +1,2°.



Также в декабре 2019 года было меньше всего дней , когда в Москве наблюдался снежный покров, таких дней было 5. Ранее наименьшее количество снежных дней наблюдалось в 1960 и 2008 годах, тогда дней со снежным покровом было по 10.



Также в декабре 2019 года было установлено три температурных рекорда: 18, 19 и 23 декабря. Самая низкая температура была зафиксирована 3 декабря, когда столбики термометров опустились до -5,2° при норме -8,6°. В то же время максимальное превышение фактической температуры над климатической нормой в отдельные дни достигало 10,7°.