8 сентября. Mossovetinfo.ru - Маршруты наземного общественного транспорта меняются в Москве в связи с празднованием Дня города.



Центральная часть города



С 22:30 6 сентября до окончания мероприятий 10 сентября автобусы будут следовать:



№ м1 – от улицы Кравченко до кинотеатра «Ударник» и от больницы МПС до Тверской Заставы;

№ м2 – от Филей до метро «Библиотека им. Ленина» с разворотом через улицу Знаменка;

№ м3 – от метро «Семеновская» до метро «Лубянка»;

№ м6 – от Силикатного завода до метро «Краснопресненская» и от метро «Нагатинская» до кинотеатра «Ударник»;

№ м10 – от Лобненской улицы до Долгоруковской улицы, далее до метро «Маяковская»;

№ м27 – от Карачаровского путепровода до метро «Лубянка»;

№ 101 – от дворца спорта «Мегаспорт» до Тверской Заставы;

№ 144 – от метро «Теплый Стан» до кинотеатра «Ударник»;

№ 243 – от Силикатного завода до метро «Краснопресненская»;

№ 904 – от 4-го микрорайона Митина до Тверской Заставы;

№ н1 – от аэропорта Шереметьево до Тверской Заставы;

№ н2 – от Беловежской улицы до метро «Библиотека им. Ленина» с разворотом через улицу Знаменка;

№ н11 – от аэропорта Внуково до кинотеатра «Ударник»



8 сентября до окончания забега по Цветному бульвару автобусы будут следовать:



№ А (с 11:00) – от стадиона «Лужники» до Трубной площади;

№ т13 (с 11:30) – от ВДНХ (южн.) до Самотечной площади;

№ 24 (с 11:30) – от гостиниц ВДНХ до Самотечной площади.

№ 38 (с 11:00) – от Рижского вокзала до Самотечной площади.



8 сентября с 20:50 до окончания фейерверков автобусы № 255, 507, 746, 761, 707, 779, 809, 814, 830, 844, 866, 870, 876, 878, 879, 881, 890, 902 могут курсировать с увеличенными интервалами.



9 сентября до окончания велозаезда «ТеатРалли» по Бульварному кольцу автобусы будут следовать:



№ А (с 9:30) – от стадиона «Лужники» до метро «Кропоткинская»;

№ м9 (с 11:00) – от метро «Владыкино» до Аптекарского огорода;

№ т13 (с 10:30) – от ВДНХ (южн.) до Самотечной площади;

№ 15 (с 8:30) – от ВДНХ (южн.) до Краснопролетарской улицы;

№ 24 (с 10:30) – от гостиниц ВДНХ до Самотечной площади;

№ 38 (с 10:00) – от Рижского вокзала до Самотечной площади.



Зеленоград



8 сентября с 15:00 до окончания праздничных мероприятий автобусы будут следовать:



№ 1 – от 14-го микрорайона до остановки «Дом мебели» далее до остановки «Северная»;

№ 2 – от станции Крюково до МИЭТ;

№ 3 – от станции Крюково до МИЭТ;

№ 10 – от станции Крюково до остановки «Дом мебели», далее до остановки «Северная»;

№ 12 – от станции Крюково до остановки «Дом мебели», далее до остановки «Северная»;

№ 19 – от 14-го микрорайона до МИЭТ;

№ 29 – от станции Крюково в обоих направлениях до остановки «Дом мебели», далее до остановки «Северная»;

№ 32 – от 16-го микрорайона до МИЭТ;

№ 32к – от Кутузово до МИЭТ.



Автобусы № 400, 400э будут осуществлять посадку пассажиров на остановках «Дом мебели» и «Березка». Въезд и выезд из города – через мемориал «Штыки» (по Панфиловскому проспекту).



Автобусы № 8, 9, 11, 27, 31 временно работать не будут.



Район Ново-Переделкино



9 сентября с 15:00 до окончания праздничного концерта на улице Скульптора Мухиной изменяются маршруты автобуса № 5, 767, 810, 814.



Автобусы № 5 при следовании от платформы Переделкино вместо Чоботовской улицы и улицы Скульптора Мухиной поедут по Лукинской улице и улице Шолохова.



Автобусы № 810 при следовании от метро «Проспект Вернадского» после метро «Боровское шоссе» вместо Чоботовской улицы, улиц Скульптора Мухиной и Шолохова поедут по Новопеределкинской и Новоорловской улицам.



Автобусы № 767 и 814 между остановками «Улица Скульптора Мухиной, 7» и «Новопеределкинская улица» вместо участка улицы Скульптора Мухиной и Чоботовской улицы поедут в обоих направлениях по улице Шолохова и Боровскому шоссе.



8 сентября изменятся 17 маршрутов, 9 сентября — 23. Наземный транспорт работает по графику буднего дня. Также будут работать 13 ночных маршрутов.



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