День города в Москве 7-8 сентября пройдет без фейерверков

4 сентября — Mossovetinfo.ru — Фейерверков в Москве во время проведения Дня города не будет, сообщил журналистам министр правительства Москвы, руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.



«Каких-то больших грандиозных шоу, фейерверков, салютов, грандиозных гала-концертов в эти выходные не будет», – сказал Немерюк, отвечая на соответствующий вопрос.



День города в Москве пройдет 7–8 сентября, столица отметит свое 877-летие. В этом году все праздничные мероприятия состоятся в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030».



По прогнозам синоптиков на ближайшие выходные – 7 и 8 сентября Москва будет находиться в центре антициклона, - ветер будет слабым, осадков не прогнозируется, днем комфортно – около плюс 25-27 градусов.