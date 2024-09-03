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Город (Москва и область)     04.09.2024 11:36

День города в Москве 7-8 сентября пройдет без фейерверков

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Теги:  Москва  День города  фейерверки  отмена  Немерюк 

4 сентября — Mossovetinfo.ru — Фейерверков в Москве во время проведения Дня города не будет, сообщил журналистам министр правительства Москвы, руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.

«Каких-то больших грандиозных шоу, фейерверков, салютов, грандиозных гала-концертов в эти выходные не будет», – сказал Немерюк, отвечая на соответствующий вопрос.

День города в Москве пройдет 7–8 сентября, столица отметит свое 877-летие. В этом году все праздничные мероприятия состоятся в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030».

По прогнозам синоптиков на ближайшие выходные – 7 и 8 сентября Москва будет находиться в центре антициклона, - ветер будет слабым, осадков не прогнозируется, днем комфортно – около плюс 25-27 градусов.

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Теги: 
Москва  День города  фейерверки  отмена  Немерюк 

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