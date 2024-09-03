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День города в Москве 7-8 сентября пройдет без фейерверков
4 сентября — Mossovetinfo.ru — Фейерверков в Москве во время проведения Дня города не будет, сообщил журналистам мин...
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04.09.2024, 06:53
Переменная облачность, без осадков и до 27 градусов тепла ожидаются в столичном регионе 4 сентября
4 сентября — Mossovetinfo.ru — Комфортная погода с переменной облачностью, без осадков и до 27 градусов тепла ожидают...
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03.09.2024, 11:01
Только 0,17 % избирателей смогут проголосовать бумажными бюллетенями – Мосгоризбирком
3 сентября — Mossovetinfo.ru — Около 13,5 тыс. жителей Москвы заранее заявили о своем желании голосовать на выборах 6-8 ...