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Город (Москва и область)     18.07.2020 19:47

День города в Москве планируется отметить по расписанию - Собянин

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Теги:  Сергей Собянин  Собянин  День города  праздники  коронавирус 

18 июля. Mossovetinfo.ru – День города в Москве планируется провести по расписанию. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в интервью радио «Комсомольская правда».

«Думаю, это будет первый фестиваль в Москве после пандемии, который мы не пропустим. На мой взгляд, мы его проведем, если ситуация не ухудшится, и мы останемся в том же тренде по снижению заболеваемости», - сказал Собянин.

Москве в 2020 году отмечает 873-летие. День города в столице отмечается в первые или вторые выходные сентября. На данный момент в связи с коронавирусом массовые мероприятия в городе запрещены.


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Теги: 
Сергей Собянин  Собянин  День города  праздники  коронавирус 

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