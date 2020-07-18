18 июля. Mossovetinfo.ru – День города в Москве планируется провести по расписанию. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в интервью радио «Комсомольская правда».
«Думаю, это будет первый фестиваль в Москве после пандемии, который мы не пропустим. На мой взгляд, мы его проведем, если ситуация не ухудшится, и мы останемся в том же тренде по снижению заболеваемости», - сказал Собянин.
Москве в 2020 году отмечает 873-летие. День города в столице отмечается в первые или вторые выходные сентября. На данный момент в связи с коронавирусом массовые мероприятия в городе запрещены.
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