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Город (Москва и область)     16.05.2018, 11:20

День Парков отметят 19 мая в 20 московских парках

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Теги:  парки  праздники  досуг 

16 мая. Mossovetinfo.ru – Ежегодный День парков отметят в Москве 19 мая на территории 20 городских парков, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Праздник отмечается в Москве с 2012 года. В рамках праздника московские парки подготовили для посетителей разнообразные развлекательные программы. В парках пройдут танцевальные мастер-классы, концерты, экскурсии, квесты, спортивные соревнования, и выставки.

После окончания празднования, 12 столичных парков присоединятся к акции «Ночь в музее», которая пройдет в Москве в ночь с 19 на 20 мая.

Специальные программы к празднованию Дня парков подготовили следующие московские парки: сад «Эрмитаж», Перовский парк, сад имени Баумана, «Фили», Таганский парк, Воронцовский парк, «Красная Пресня», парк Победы на Поклонной горе, Лианозовский парк, Гончаровский парк, Измайловский парк, «Зарядье», Сиреневый сад, парк «Кузьминки», парк «Садовники», Бабушкинский парк, «Северное Тушино», «Сокольники», Парк Горького и парк искусств «Музеон».


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Карта места

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Теги: 
парки  праздники  досуг 

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