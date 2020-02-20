20 февраля. Mossovetinfo.ru – В честь Дня защитника Отечества на ВДНХ подготовили специальную праздничную программу «Защитник Отечества сквозь века», которая пройдет 22 и 23 февраля, сообщается на портале mos.ru.



Программа пройдет на нескольких площадках, на которых посетители смогут познакомится с историей военного дела в России.



«Программа получила название «Защитник Отечества сквозь века». Гости увидят, как выглядело снаряжение военнослужащих в разные эпохи, познакомятся с устройством старинной оружейной кузницы и смогут поучаствовать в мастер-классах от исторических реконструкторов», - рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.



У главного входа на ВДНХ посетителей будет встречать специальный почетный караул, в котором часовые будут одеты в традиционные облачения русских воинов от средневековых кольчуг до современной экипировки. Также будут организованы площадки, посвященные военному делу древней Руси, армии Петра I, русской армии эпохи наполеоновских войн.



Также на ВДНХ откроется выставка, посвященная 250-летию ордена Святого Георгия Победоносца, пройдут мастер-классы и выступления театральных и музыкальных коллективов, тематические экскурсии, флеш-моб сотрудников МЧС. Завершится праздник фейерверком, который будет запущен в 21:00.