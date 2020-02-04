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Город (Москва и область)     04.02.2020 08:18

День зимних видов спорта пройдет на ВДНХ 8 и 9 февраля

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Теги:  ВДНХ  прзадники  спорт 

4 февраля. Mossovetinfo.ru – День зимних видов спорта пройдет на ВДНХ 8 и 9 февраля, сообщается на портале mos.ru.

В рамках праздника на ВДНХ пройдут спортивная зарядка на катке ВДНХ, школа хоккея для детей от 6 до 12 лет на детском катке, шоу «Винч», на котором выступят профессиональные сноубордисты. Возле шахматного клуба будет работать площадка для игры в керлинг, а в самом клубе пройдут мастер-классы по росписи футболок.

День зимних видов спорта отмечают в России с 2015 года. Он приурочен к открытию XXII зимних Олимпийских игр в Сочи, которое состоялось 7 февраля и отмечается в первые выходные после этой даты.


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Карта места

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Теги: 
ВДНХ  прзадники  спорт 

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