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Город (Москва и область)     16.05.2020 14:33

Депздрав Москвы опроверг информацию о смерти ребенка от коронавируса

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Теги:  коронавирус  ребенок  смерть  Морозовская больница  Департамент здравоохранения 

16 мая. Mossovetinfo.ru – Департамент здравоохранения Москвы опроверг информацию о том, что в Москве от коронавируса скончался ребенок, сообщение опубликовано на официальном сайте ведомства.

В СМИ появились сообщения, что в Морозовской больнице от коронавируса скончался ребенок. Департамент здравоохранения подтвердил, что 12 мая в Морозовскую больницу поступил ребенок в тяжелом состоянии, у которого был диагностирован периостит нижней челюсти на фоне хронического периодонтита зубов.

Ребенку была проведена операция, после которой его состояние нормализовалось, однако через 3 часа наступило резкое ухудшение состояния, наступил септический шок, который вызвал отек мозга. В результате ребенок скончался.

При этом, анализ на коронавирусную инфекцию, проведенный 15 мая, оказался отрицательным. Также не было отмечено никаких клинических проявлений коронавируса и внебольничной пневмонии.

Точную причину смерти ребенка установит вскрытие и проведение специализированных тестов.


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Теги: 
коронавирус  ребенок  смерть  Морозовская больница  Департамент здравоохранения 

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