16 мая. Mossovetinfo.ru – Департамент здравоохранения Москвы опроверг информацию о том, что в Москве от коронавируса скончался ребенок, сообщение опубликовано на официальном сайте ведомства.



В СМИ появились сообщения, что в Морозовской больнице от коронавируса скончался ребенок. Департамент здравоохранения подтвердил, что 12 мая в Морозовскую больницу поступил ребенок в тяжелом состоянии, у которого был диагностирован периостит нижней челюсти на фоне хронического периодонтита зубов.



Ребенку была проведена операция, после которой его состояние нормализовалось, однако через 3 часа наступило резкое ухудшение состояния, наступил септический шок, который вызвал отек мозга. В результате ребенок скончался.



При этом, анализ на коронавирусную инфекцию, проведенный 15 мая, оказался отрицательным. Также не было отмечено никаких клинических проявлений коронавируса и внебольничной пневмонии.



Точную причину смерти ребенка установит вскрытие и проведение специализированных тестов.