28 сентября. Mossovetinfo.ru - Департамент здравоохранения Москвы опроверг информацию о том, что один из врачей, принявший участие в пострегистрационном исследовании вакцины от коронавируса, скончался после прививки.
«Среди привитых в рамках клинического исследования вакцины, а также в рамках гражданского оборота, нет ни одной смерти или критического ухудшения состояния», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Депздрава.
Сообщается, что со всеми участниками программы исследования постоянно находятся на связи врачи телемедицинского центра. В сообщении также подчеркивается, что Депздрав требует воздержаться от распространения фейковой информации.
Информация о смерти врача в Москве после прививки от коронавируса появилась ранее в интернете.
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