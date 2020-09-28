28 сентября. Mossovetinfo.ru - Департамент здравоохранения Москвы опроверг информацию о том, что один из врачей, принявший участие в пострегистрационном исследовании вакцины от коронавируса, скончался после прививки.



«Среди привитых в рамках клинического исследования вакцины, а также в рамках гражданского оборота, нет ни одной смерти или критического ухудшения состояния», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Депздрава.



Сообщается, что со всеми участниками программы исследования постоянно находятся на связи врачи телемедицинского центра. В сообщении также подчеркивается, что Депздрав требует воздержаться от распространения фейковой информации.



Информация о смерти врача в Москве после прививки от коронавируса появилась ранее в интернете.

