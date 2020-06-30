30 июня. Mossovetinfo.ru – Уже десять московских стационаров, которые были перепрофилированы для оказания помощи больным с коронавирусом, вернулись к плановому приему пациентов, сообщается на портале mos.ru.



На этой неделе к обычному режиму работы вернулся госпиталь для ветеранов войн № 2. Ранее в обычном режиме заработали больницы имени Плетнева, имени Мухина, имени Демихова, имени Жадкевича, №31, госпиталь на Шаболовке, а также госпиталь для ветеранов войн №1. Позднее плановый прием пациентов возобновили больница имени Давыдовского и госпиталь для ветеранов войн № 3.



Возобновившие плановый прием стационары уже приняли более 7,8 тысячи пациентов. В первую очередь принимаются пациенты по профилям «хирургия», «травматология» и «кардиология».



Сообщается, что в ближайшее время к обычному режиму работу перейдут клиники № 17 и 51, больницы № 29 имени Н.Э. Баумана, имени С.И. Спасокукоцкого и № 1 имени Н.И. Пирогова, а также туберкулезная больница имени А.Е. Рабухина.