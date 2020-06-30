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Город (Москва и область)
30.06.2020, 10:01
С 1 июля в Москве и Подмосковье вырастут тарифы на ЖКХ
30 июня. Mossovetinfo.ru – Тарифы на ЖКХ вырастут в Москве и Подмосковье с 1 июля, повышение в среднем составит 3,7%. Максимальное повышение коснется тарифов на электричество для тех, у кого ...
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Город (Москва и область)
30.06.2020, 09:39
Составлен путеводитель по фонтанам ВДНХ
30 июня. Mossovetinfo.ru – На ВДНХ подготовлен путеводитель по фонтанам главной выставки страны, путеводитель опубликован на официальном сайте выставки. Маршрут включает девять точек – как од...
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Город (Москва и область)
30.06.2020, 08:48
Десять московских стационаров вернулись к плановому приему пациентов
30 июня. Mossovetinfo.ru – Уже десять московских стационаров, которые были перепрофилированы для оказания помощи больным с коронавирусом, вернулись к плановому приему пациентов, сообщается на порта...