22 мая. Mossovetinfo.ru – Десять новых стоек «Живое общение» начнут работать на станциях московского метрополитена к чемпионату мира по футболу 2018 года, сообщила в эфире радиостанции «Говорит Москва» замначальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.



В настоящее время стойки «Живое общение» уже работают на 18 станциях московского метро. Таким образом, их общее количество вырастет до 28.



На стойках «Живое общение» пассажиры могут узнать стоимость проезда, правила пользования метрополитеном, уточнить и распечатать маршрут. Все сотрудники инфослужбы говорят на английском языке.