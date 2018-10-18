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Город (Москва и область)     18.10.2018 09:20

Десять пострадавших при нападении на колледж в Керчи доставят на лечение в Москву

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Теги:  Керчь  нападение  лечение 

18 октября. Mossovetinfo.ru – Десять человек, пострадавших при нападении на Политехнический колледж в Керчи, будут доставлены на лечение в Москву, сообщила журналистам министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

По словам Скворцовой, в Москву доставят восемь детей и двух взрослых. Пострадавшие дети будут доставлены в Центр детской травматологии и хирургии, а взрослых отправят в институт нейрохирургии имени Бурденко и в Институт Вишневского.

В среду, 17 октября студент Политехнического колледжа Владислав Росляков подорвал в здании колледжа взрывное устройство, после чего открыл стрельбу по людям из ружья, а затем покончил жизнь самоубийством. Жертвами нападения стали 20 человек, более 40 получили ранения.


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Теги: 
Керчь  нападение  лечение 

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