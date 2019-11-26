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Город (Москва и область)     26.11.2019 08:31

Какие развлечения ждут москвичей зимой на ВДНХ

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Теги:  ВДНХ  зимний отдых 

26 ноября. Mossovetinfo.ru – В зимний сезон, с 22 ноября до 1 марта, посетителям ВДНХ будут доступны десятки зимних развлечений, сообщается на портале mos.ru.

Москвичи и гости столицы смогут покататься на коньках и на лыжах, сделать подарки к Новому году родным и близким, принять участие в интерактивных шоу, посмотреть театральные постановки, арендовать квадроциклы и снегоходы, и многое другое.

Ряд зимних развлечений уже доступен посетителям парк, другие будут доступны в зависимости от погоды, например, когда в Москве образуется устойчивый снежный покров. Подробнее о зимних развлечениях на ВДНХ можно узнать здесь.


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Карта места

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Теги: 
ВДНХ  зимний отдых 

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