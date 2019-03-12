Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     12.03.2019 15:48

Детские площадки Москвы могут оснастить видеокамерами и «тревожными кнопками»

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  детские площадки  видеонаблюдение  безопасность 

12 марта. Mossovetinfo.ru – Оснастить детские площадки Москвы видеокамерами и «тревожными кнопками» предложила председатель комиссии по безопасности в Московской городской думе Инна Святенко.

Во время прошедшего в Мосгордуме круглого стола Святенко сообщила, что в рамках проекта «Безопасная столица» был проведен мониторинг 90% детских площадок города. Было установлено, что на детских площадках регулярно происходят различные нарушения, такие как распитие алкогольных напитков и курение. Особенно характерны эти нарушения для летнего периода. Данные нарушения происходят несмотря на то, что в современных дворах сделаны отдельные зоны отдыха для детей и взрослых.

В связи с этим Святенко предложила проработать вопрос об оснащении детских площадок системами видеонаблюдения и «тревожными кнопками».

В свою очередь, заместитель руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Кирилл Малышкин отметил, что установка камер видеонаблюдения на детских площадках, а также установка «тревожных кнопок», сопряжены с целым рядом проблем, которые необходимо проработать с Департаментом информационных технологий. Кроме того, встает вопрос финансирования установки таких систем.

По итогам круглого стола было принято решение направить предложения и рекомендации депутатов в соответствующие органы власти.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
детские площадки  видеонаблюдение  безопасность 

Возврат к списку

Лента новостей

15:48 Город (Москва и область) Детские площадки Москвы могут оснастить видеокамерами и «тревожными кнопками»

14:44 Город (Москва и область) За 5 лет в Москве создадут единую интегрированную транспортную сеть

14:13 Город (Москва и область) Реновацию объектов здравоохранения проведут в Москве в течение 5 лет

13:17 Город (Москва и область) В Москве объявлен конкурс на право реставрации монастырской постройки в Замоскворечье

13:01 Город (Москва и область) Ко Дню Победы московские ветераны получат единовременную материальную помощь

Актуальные материалы

07:47 Город (Москва и область) Москвичи с 12 марта по 14 апреля могут бесплатно проверить легкие

15:17 Город (Москва и область) Комиссия Мосгордумы поддержала увеличение бюджета столицы

08:06 Город (Москва и область) Какие парки Москвы подготовили праздничную программу на Масленицу

07:54 Общество Подать заявку на участие в проекте «Музыка в метро» можно до конца марта

07:39 Город (Москва и область) В Москве заработал новый онлайн-сервис для предпринимателей

14:03 Город (Москва и область) «Московская Масленица»: фуд-шоу, гастрономические демонстрации и кулинарные поединки

10:43 Общество Жорес Алферов. Биография

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru