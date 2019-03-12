12 марта. Mossovetinfo.ru – Оснастить детские площадки Москвы видеокамерами и «тревожными кнопками» предложила председатель комиссии по безопасности в Московской городской думе Инна Святенко.



Во время прошедшего в Мосгордуме круглого стола Святенко сообщила, что в рамках проекта «Безопасная столица» был проведен мониторинг 90% детских площадок города. Было установлено, что на детских площадках регулярно происходят различные нарушения, такие как распитие алкогольных напитков и курение. Особенно характерны эти нарушения для летнего периода. Данные нарушения происходят несмотря на то, что в современных дворах сделаны отдельные зоны отдыха для детей и взрослых.



В связи с этим Святенко предложила проработать вопрос об оснащении детских площадок системами видеонаблюдения и «тревожными кнопками».



В свою очередь, заместитель руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Кирилл Малышкин отметил, что установка камер видеонаблюдения на детских площадках, а также установка «тревожных кнопок», сопряжены с целым рядом проблем, которые необходимо проработать с Департаментом информационных технологий. Кроме того, встает вопрос финансирования установки таких систем.



По итогам круглого стола было принято решение направить предложения и рекомендации депутатов в соответствующие органы власти.