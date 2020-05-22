22 мая, Mossovetinfo.ru – Летом детские сады в Москве продолжат работать в формате дежурных групп. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил мэр столицы Сергей Собянин.



«Я думаю, что они будут в таком же режиме работать все лето», - сказал Собянин.



В Москве с марта введены различные ограничения в рамках борьбы с распространением с коронавирусной инфекции. Родители с 21 марта могут приводить детей в дежурные группы численностью до 12 человек. На данный момент такие группы посещают около 4,5 тысячи детей.



Московские школьники завершили учебный год. 15 мая им были выставлены итоговые оценки. Для учеников 9-х и 11-х классов организована дистанционная подготовка к сдаче ЕГЭ и ОГЭ.