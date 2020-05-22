Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: пропуск пропуска коронавирус реновация
Город (Москва и область)     22.05.2020 13:19

Детские сады в Москве летом продолжат работать в формате дежурных групп

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  детские сады  детсады  школы  образование  Собянин  Сергей Собянин 

22 мая, Mossovetinfo.ru – Летом детские сады в Москве продолжат работать в формате дежурных групп. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«Я думаю, что они будут в таком же режиме работать все лето», - сказал Собянин.

В Москве с марта введены различные ограничения в рамках борьбы с распространением с коронавирусной инфекции. Родители с 21 марта могут приводить детей в дежурные группы численностью до 12 человек. На данный момент такие группы посещают около 4,5 тысячи детей.

Московские школьники завершили учебный год. 15 мая им были выставлены итоговые оценки. Для учеников 9-х и 11-х классов организована дистанционная подготовка к сдаче ЕГЭ и ОГЭ.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
детские сады  детсады  школы  образование  Собянин  Сергей Собянин 

Возврат к списку

Лента новостей

13:47 Другое В легких пациентов, скончавшихся от коронавируса, вскрытие выявило особенность

13:19 Город (Москва и область) Детские сады в Москве летом продолжат работать в формате дежурных групп

13:10 В России Минздрав рассказал о формировании статистики по коронавирусу

12:33 Власть ЦИК РФ возобновил подготовку к рефередуму по Конституции

12:19 Происшествия В Москве возбуждено уголовное дело на пьяного таксиста ездившего по поддельным документам

Актуальные материалы

13:47 Другое В легких пациентов, скончавшихся от коронавируса, вскрытие выявило особенность

12:17 Город (Москва и область) Москва потеряла за «нерабочий» апрель более 65 млрд рублей

12:09 Город (Москва и область) 25 или 26 мая в Подмосковье вновь начнут отключать отопление

17:48 Город (Москва и область) МФЦ Подмосковья могут возобновить работу 25 мая

15:05 Мнения Жириновский предложил ликвидировать Совфед и сократить депутатов Госдумы и Мосгордумы

23:06 Другое Генпрокурор США: сотрудничество Apple с Россией угрожает слежке за гражданами

20:45 В мире Цена нефти Brent с поставкой в июне превысила $35

18:40 Город (Москва и область) Возобновление работы магазинов стройматериалов в Подмосковье переносится

16:54 Город (Москва и область) В Москве могут возобновить работу каршеринга

13:49 Другое Футбольный сезон в России возобновится 21 июня

22:43 В России США угрожает худшая рецессия со времен Второй мировой войны - глава ФРС

19:37 Город (Москва и область) Более 100 тысячам предприятий Подмосковья могут субсидировать зарплату

18:04 Другое Юрий Семин покидает пост главного тренера ФК «Локомотив»

15:54 Власть Госдума приняла в третьем чтении закон об удаленном голосовании

12:29 Город (Москва и область) Горячую воду в Москве до 1 июля отключать не будут

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru