6 июля. Mossovetinfo.ru – В понедельник, 6 июля детские сады Московской области возобновили работу в обычном режиме после пандемии коронавируса.
Детские сады в Подмосковье были закрыты в рамках ограничений, введенных из-за коронавируса. Несмотря на то, что с конца мая введенные ограничения начали поэтапно снимать, детские сады оставались закрытыми, работали только дежурные группы.
При этом, губернатор Московской области Андрей Воробьев анонсируя открытие детских садов отметил, что запрос на их открытие большой, так как только дежурных групп недостаточно.
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