29 сентября. Mossovetinfo.ru - Во время осенних школьных каникул с 5 по 18 октября детские сады и дошкольные группы будут работать по обычному графику, соответствующий указ Сергея Собянина опубликован на официальном портале мэра и правительства Москвы.



Ранее сообщалось, что мэр Москвы принял решение увеличить осенние школьные каникулы до двух недель. Кроме того, в указанный период не будут работать учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации.