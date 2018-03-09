9 марта. Mossovetinfo.ru – Детский сад на 200 мест построят в районе «Северный» на северо-западе Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.



«Яркие, оригинальные и комфортные детские сады - это новая норма Москвы. Таким будет и трехэтажный детсад на Дмитровском шоссе в районе «Северный». Его смогут посещать до 200 ребят», - написал Собянин в своем микроблоге в Twitter.