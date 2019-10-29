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Город (Москва и область)     29.10.2019 09:30

Детский сад, школу и поликлинику построят в рамках программы реновации в Западном Дегунине

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Теги:  программа реновации жилья  проект  реновация жилья  Западное Дегунино  программа реновации 

29 октября. Mossovetinfo.ru – Проект планировки кварталов по программе реновации жилья в Западном Дегунине предусматривает строительство ряда объектов социальной инфраструктуры, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы со ссылкой на руководителя архитектурно-планировочного объединения №1 Института Генплана Москвы Елену Шаранову.

Проект предусматривает строительство школы на 650 учеников, детского сада на 150 мест, а также детско-взрослой поликлиники. Также планируется построить физкультурно-оздоровительный центр, проложить велодорожки, обустроить детские и спортивные площадки, зоны отдыха, благоустроить территорию. Также планируется построить общественный центр с паркингом и деловым центром.

В настоящее время проект планировки вынесен на публичные слушания.


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Теги: 
программа реновации жилья  проект  реновация жилья  Западное Дегунино  программа реновации 

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