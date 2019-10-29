29 октября. Mossovetinfo.ru – Проект планировки кварталов по программе реновации жилья в Западном Дегунине предусматривает строительство ряда объектов социальной инфраструктуры, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы со ссылкой на руководителя архитектурно-планировочного объединения №1 Института Генплана Москвы Елену Шаранову.
Проект предусматривает строительство школы на 650 учеников, детского сада на 150 мест, а также детско-взрослой поликлиники. Также планируется построить физкультурно-оздоровительный центр, проложить велодорожки, обустроить детские и спортивные площадки, зоны отдыха, благоустроить территорию. Также планируется построить общественный центр с паркингом и деловым центром.
В настоящее время проект планировки вынесен на публичные слушания.
09:30 Город (Москва и область) Детский сад, школу и поликлинику построят в рамках программы реновации в Западном Дегунине
08:58 Город (Москва и область) Бесплатные кинопоказы фильмов Ролана Быкова пройдут в Москве к 90-летию режиссера
08:50 Город (Москва и область) Музей Победы на Поклонной горе можно будет бесплатно посетить в «Ночь искусств»
08:38 Город (Москва и область) Дни открытых дверей в больницах Москва в ноябре
08:11 Общество Холодная и дождливая погода ожидается в Москве 29 октября
17:00 Город (Москва и область) Некрасовскую линию метро планируют продлить в центр Москвы
16:12 Город (Москва и область) Температуру в домах Москвы повысят в связи с похолоданием
13:04 Город (Москва и область) Большинство преступлений в Москве совершают «гастролеры» - Собянин
12:05 Город (Москва и область) Сезон велопроката в Москве продлен до 17 ноября
12:33 В России ПФР рассказал о возможности досрочно выйти на пенсию