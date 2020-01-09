9 января. Mossovetinfo.ru – Девять новых станций метро планируется открыть в Москве в 2020 году сообщается на портале mos.ru.
На западном участке Большой кольцевой линии планируется открыть для пассажиров станции «Улица Народного ополчения» и «Карамышевская». Кроме того, три станции планируется открыть на северо-восточном участке БКЛ: «Электрозаводская», «Лефортово» и «Авиамоторная».
Также в 2020 году планируется открыть для пассажиров второй участок Некрасовской линии метро, на котором будет расположено четыре станции: «Юго-Восточная», «Окская», «Стахановская» и «Нижегородская».
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