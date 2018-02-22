Деятельность 32 ОПГ пресечена в Подмосковье в 2017 году

22 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - Деятельность 32 организованных преступных группировок (ОПГ) из 154 участников пресечена в Московской области в 2017 году. Об этом в четверг в Мособлдуме, в ходе отчета о деятельности подмосковной полиции в 2017 году, сообщил начальник ГУ МВД России по Московской области Виктор Пауков.



«Задержаны 32 организованные преступные группы, состоящие из 154 участников, на счету которых 3 убийства, 27 разбоев и грабежей, 100 краж, 21 факт незаконного оборота наркотических средств и 11 фактов организации и вовлечения в занятие проституцией.», - сказал Пауков.



Также к уголовной ответственности привлечено восемь так называемых «воров в законе», пресечена деятельность восьми банд, которым в общей сложности инкриминировано совершение 44 разбойных нападений, девять убийств и восемь фактов незаконного оборота оружия.



В ходе своего доклада генерал-лейтенант полиции рассказал, что общий массив зарегистрированных преступлений сократился до 84 тысяч или на 4,5%, а тяжких и особо тяжких - на 11%. Существенно – почти на 7% - снизилось число нераскрытых преступных посягательств. Сократилось количество преступлений против личности (-14,4%) и собственности (-7,6%).

