28 октября. Mossovetinfo.ru – Действия правоохранителей в ходе несанкционированных акций оппозиции прошедшим летом уберегли Москву от тяжелых последствий, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе общегородского совещания по профилактике правонарушений.



По словам Собянина, организаторы несанкционированных акций хотели довести их до критической черты и только действия правоохранителей предотвратили тяжелые последствия, которые можно наблюдать в других городах мира. Мэр Москвы отметил, что уличные столкновения в Париже, Гонконге, Барселоне, Ливии привели к ранениям и даже к гибели людей. Однако правоохранителям в Москве удалось не допустить подобного развития событий.



Собянин также подчеркнул, что помимо работы на несанкционированных акциях, столичные правоохранители обеспечили порядок при проведении большого количества различных культурных и общественных мероприятий в Москве, в которых принимали участие миллионы москвичей и гостей столицы. Мэр Москвы выразил благодарность сотрудникам полиции и бойцам Росгвардии, которые обеспечили порядок в городе при проведении массовых мероприятий.