29 октября. Mossovetinfo.ru – Введенную в Москве систему обязательно регистрации посетителей и сотрудников ночных заведений, могут сделать обязательной для всех баров, кафе и ресторанов города, в том числе для работающих в дневное время, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.
Сообщается, что система чекинов может стать обязательной для всех предприятий общепита уже с понедельника, в 2 ноября.
Участники рынка опасаются, что если система обязательной регистрации посетителей и сотрудников будет введена во всех барах, кафе и ресторанах, то они потеряют до 10% клиентов. Однако, этот вариант предпочтительнее полного закрытия, что грозит многим мелким предприятиям разорением.
Система обязательной регистрации посетителей и сотрудников начала действовать в ночных заведениях Москвы с 12:00 понедельника, 19 октября. Все сотрудники, а также посетители могут попасть в ночные заведения столицы, которые работают с 00:00 до 06:00 только при условии регистрации номеров телефонов. При этом, регистрироваться необходимо в любое время суток, в том числе и днем.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении действия системы чекинов до 29 ноября.
12:17 Город (Москва и область) Действующую в Москве систему чекинов могут распространить на все кафе и рестораны - СМИ
12:05 В России Коронавирус: в России новый рекорд по числу заболевших и числу смертей за сутки
11:40 Город (Москва и область) Опубликованы данные о новых случаях заражения коронавирусом в Москве
11:34 Город (Москва и область) Пропускной режим в Москве вводить не планируется - власти
11:25 В России Хуснуллин допустил продление программы льготной ипотеки и после 1 июля 2021 года
13:51 Другое «Краснодар» назвал предвзятым судейство в матче со «Спартаком»
14:07 В России Официальные данные по коронавирусу в России за сутки
14:04 Общество Официальные данные по коронавирус по Москве за сутки
00:37 Город (Москва и область) В Москве перестанут пускать в общественный транспорт без масок и перчаток
09:07 Город (Москва и область) Собянин пояснил, почему перевел часть московских школьников на дистанционное обучение
00:40 Общество Теплая и дождливая погода ожидается в Москве в течение недели