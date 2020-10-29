29 октября. Mossovetinfo.ru – Введенную в Москве систему обязательно регистрации посетителей и сотрудников ночных заведений, могут сделать обязательной для всех баров, кафе и ресторанов города, в том числе для работающих в дневное время, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.



Сообщается, что система чекинов может стать обязательной для всех предприятий общепита уже с понедельника, в 2 ноября.



Участники рынка опасаются, что если система обязательной регистрации посетителей и сотрудников будет введена во всех барах, кафе и ресторанах, то они потеряют до 10% клиентов. Однако, этот вариант предпочтительнее полного закрытия, что грозит многим мелким предприятиям разорением.



Система обязательной регистрации посетителей и сотрудников начала действовать в ночных заведениях Москвы с 12:00 понедельника, 19 октября. Все сотрудники, а также посетители могут попасть в ночные заведения столицы, которые работают с 00:00 до 06:00 только при условии регистрации номеров телефонов. При этом, регистрироваться необходимо в любое время суток, в том числе и днем.



Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении действия системы чекинов до 29 ноября.