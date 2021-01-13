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Город (Москва и область)     13.01.2021 08:25

Диагностические устройства больниц и поликлиник Москвы объединили в единую сеть

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Теги:  больницы  поликлиники  медицина  здравоохранение 

13 января. Mossovetinfo.ru – Диагностические устройства больниц и поликлиник Москвы объединили в единую цифровую сеть. Об этом сообщает mos.ru.

Отмечается, что в единую сеть объединили 1300 цифровых диагностических устройств. Речь идет об аппаратах компьютерной и магнитно-резонансной томографии, маммографах, денситометрах, рентгенографических комплексах, а также флюорографах и ангиографах.

Благодаря единой сети, рентгенологи теперь могут удаленно описывать медицинские изображения. Заключения врачей автоматически появляются в электронных медицинских картах горожан.

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Карта места

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Теги: 
больницы  поликлиники  медицина  здравоохранение 

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