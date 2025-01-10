Директором Музея истории ГУЛАГа назначили главу объединения «Музей Москвы» Трапкову

13 января — Mossovetinfo.ru — Государственный музей истории ГУЛАГа возглавила директор Музея Москвы Анна Трапкова, которая с 21 января будет совмещать эти должности.



Музей истории ГУЛАГа с 14 ноября временно прекратил работу из-за нарушений пожарной безопасности.



«В результате осмотра музея специалистами Центра экспертиз, исследований и испытаний в строительстве были выявлены нарушения пожарной безопасности. Согласно заключению, они создают угрозу для безопасности и комфортного пребывания посетителей музея и должны быть устранены», сообщается на официальном сайте музея.