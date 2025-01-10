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14.01.2025, 07:01
Директором Музея истории ГУЛАГа назначили главу объединения «Музей Москвы» Трапкову
13 января — Mossovetinfo.ru — Государственный музей истории ГУЛАГа возглавила директор Музея Москвы Анна Трапкова, ...
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Город (Москва и область)
13.01.2025, 09:41
Согласован проект реставрации здания театра «Эрмитаж»
13 января — Mossovetinfo.ru — Согласован проект реставрации и приспособления для современного использования здания...
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Город (Москва и область)
10.01.2025, 09:48
Станцию метро Достоевская-кольцевая в Москве построят в 2030 году - Собянин
10 января — Mossovetinfo.ru — Завершить строительство станции метро «Достоевская» (кольцевая - ред.) в Москве планиру...