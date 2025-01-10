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Город (Москва и область)     14.01.2025 07:01

Директором Музея истории ГУЛАГа назначили главу объединения «Музей Москвы» Трапкову

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Теги:  ГУЛАГ  Музей истории ГУЛАГа 

13 января — Mossovetinfo.ru — Государственный музей истории ГУЛАГа возглавила директор Музея Москвы Анна Трапкова, которая с 21 января будет совмещать эти должности.

Музей истории ГУЛАГа с 14 ноября временно прекратил работу из-за нарушений пожарной безопасности.

«В результате осмотра музея специалистами Центра экспертиз, исследований и испытаний в строительстве были выявлены нарушения пожарной безопасности. Согласно заключению, они создают угрозу для безопасности и комфортного пребывания посетителей музея и должны быть устранены», сообщается на официальном сайте музея.

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Теги: 
ГУЛАГ  Музей истории ГУЛАГа 

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