11 октября. Mossovetinfo.ru – В Москве зафиксирована вредоносная рассылка по электронной почте, сообщает пресс-служба департамента информационных технологий столицы.
Якобы от имени многофункциональных центров «Мои документы» с адреса no-reply@md.mos.ru москвичам поступают электронные письма, которые заражены вирусом. При этом установлено, что произошла подмена адреса, письма рассылаются с сервера, который установлен в другой стране.
Получившим такие письма настоятельно рекомендуется не открывать их и немедленно удалять.
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