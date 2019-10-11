11 октября. Mossovetinfo.ru – В Москве зафиксирована вредоносная рассылка по электронной почте, сообщает пресс-служба департамента информационных технологий столицы.



Якобы от имени многофункциональных центров «Мои документы» с адреса no-reply@md.mos.ru москвичам поступают электронные письма, которые заражены вирусом. При этом установлено, что произошла подмена адреса, письма рассылаются с сервера, который установлен в другой стране.



Получившим такие письма настоятельно рекомендуется не открывать их и немедленно удалять.