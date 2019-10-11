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Город (Москва и область)     11.10.2019 10:37

ДИТ предупредил о рассылке зараженных электронных писем

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Теги:  департамент информационных технологий  предупреждение  вирусы 

11 октября. Mossovetinfo.ru – В Москве зафиксирована вредоносная рассылка по электронной почте, сообщает пресс-служба департамента информационных технологий столицы.

Якобы от имени многофункциональных центров «Мои документы» с адреса no-reply@md.mos.ru москвичам поступают электронные письма, которые заражены вирусом. При этом установлено, что произошла подмена адреса, письма рассылаются с сервера, который установлен в другой стране.

Получившим такие письма настоятельно рекомендуется не открывать их и немедленно удалять.


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Теги: 
департамент информационных технологий  предупреждение  вирусы 

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