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Город (Москва и область)     16.03.2018 14:24

Для первого маршрута МЦД закупят 23 поезда «Иволга»‍

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Теги:  МЦД  электрички  Московские центральные диаметры  ЦППК 

15 марта. Mossovetinfo.ru – Тверской вагоностроительный завод и ЦППК подписали договор на поставку 23 электропоездов (115 вагонов) постоянного тока ЭГ2Тв «Иволга». Об этом сообщает ЦППК.

Общая стоимость поездов – 11,7 миллиарда рублей. В соответствии с договором, поставка поездов должна быть осуществлена в течение 2018 года. Первые 9 составов будут переданы заказчику в III квартале текущего года, в IV квартале – все остальные.

Построенные поезда будут эксплуатироваться на маршруте между подмосковными городами Одинцово и Лобня через Савеловский и Белорусский вокзалы Москвы в рамках проекта «Московские центральные диаметры».


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Карта места

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Теги: 
МЦД  электрички  Московские центральные диаметры  ЦППК 

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