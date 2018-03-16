15 марта. Mossovetinfo.ru – Тверской вагоностроительный завод и ЦППК подписали договор на поставку 23 электропоездов (115 вагонов) постоянного тока ЭГ2Тв «Иволга». Об этом сообщает ЦППК.



Общая стоимость поездов – 11,7 миллиарда рублей. В соответствии с договором, поставка поездов должна быть осуществлена в течение 2018 года. Первые 9 составов будут переданы заказчику в III квартале текущего года, в IV квартале – все остальные.



Построенные поезда будут эксплуатироваться на маршруте между подмосковными городами Одинцово и Лобня через Савеловский и Белорусский вокзалы Москвы в рамках проекта «Московские центральные диаметры».