15 марта. Mossovetinfo.ru – Тверской вагоностроительный завод и ЦППК подписали договор на поставку 23 электропоездов (115 вагонов) постоянного тока ЭГ2Тв «Иволга». Об этом сообщает ЦППК.
Общая стоимость поездов – 11,7 миллиарда рублей. В соответствии с договором, поставка поездов должна быть осуществлена в течение 2018 года. Первые 9 составов будут переданы заказчику в III квартале текущего года, в IV квартале – все остальные.
Построенные поезда будут эксплуатироваться на маршруте между подмосковными городами Одинцово и Лобня через Савеловский и Белорусский вокзалы Москвы в рамках проекта «Московские центральные диаметры».
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