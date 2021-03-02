Другие материалы
-
Город (Москва и область)
02.03.2021, 10:49
Для жителей ТиНАО на портале «Наш город» открыто 30 новых тем
2 марта. Mossovetinfo.ru – Для жителей Троицкого и Новомосковского округов на портале «Наш город» открылось 30 новых тем в категориях «Торговля и реклама», «Городская территория» и «Государственные уч...
-
Город (Москва и область)
02.03.2021, 09:38
Власти Москвы рассказали о перспективах продления метро за МКАД
2 марта. Mossovetinfo.ru – В долгосрочной перспективе радиальные линии московского метро могут быть продлены за МКАД, рассказа в интервью РИА Недвижимость глава департамента строительства Москвы Рафик...
-
Город (Москва и область)
02.03.2021, 09:19
На юго-западе Москвы построят еще один ТПУ
2 марта. Mossovetinfo.ru – Новый транспортно-пересадочный узел «Калужская» будет построен в Обручевском районе Москвы, сообщил глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. Новый ТП...