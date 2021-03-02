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Город (Москва и область)     02.03.2021 10:49

Для жителей ТиНАО на портале «Наш город» открыто 30 новых тем

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Теги:  ТиНАО  Наш город 

2 марта. Mossovetinfo.ru – Для жителей Троицкого и Новомосковского округов на портале «Наш город» открылось 30 новых тем в категориях «Торговля и реклама», «Городская территория» и «Государственные учреждения».

Теперь жители ТиНАО могут сообщить о завышенных ценах на лекарства или отсутствие противовирусных препаратов в аптеках, рассказать о мусоре на улицах, пожаловаться на повреждение освещения, на неисправное дорожное покрытие, рассказать о подтоплениях, а также сообщить о проблемах в работе поликлиник.

На сегодняшний день все жители ТиНАО уже имеют возможность подключения к порталу «Наш город» и могут сообщить об имеющихся проблемах. Ответ они получат в течение восьми рабочих дней. В ответе им сообщат либо о решении проблемы, либо назовут сроки ее устранения.

Всего на портале «Наш город» для жителей ТиНАО доступно более 80 различных тем.

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Теги: 
ТиНАО  Наш город 

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