До 11 градусов тепла ожидаются в субботу 10 мая в Москве

10 мая — Mossovetinfo.ru — До 11 градусов тепла ожидаются в субботу 10 мая в Москве, облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.



В ночь на воскресенье, 11 мая, похолодает до плюс 2 градусов. Ветер северный, северо-западный, 6-11 м/с. Атмосферное давление составит 746 мм ртутного столба.



В Подмосковье днем температура будет колебаться в пределах плюс 8 плюс 13 градусов. В ночь на воскресенье, 11 мая, температура воздуха может опуститься до 0 градусов.



Прогнозируемые ранее Гидрометцентром 9 и 10 мая заморозки до -2 градусов в ряде регионов ЦФО могут повредить садовые культуры и сельскохозяйственные посевы, написал губернатор Брянской области в своем Telegram-канале.



Вероятны случаи гибели садовых культур и сельскохозяйственных посевов, – написал губернатор.



8 мая пресс-служба Главного управления МЧС России по Московской области сообщила, что в Подмосковье 10 и 11 мая ожидаются заморозки до минус 5 градусов.