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Город (Москва и область)     10.05.2025 09:08

До 11 градусов тепла ожидаются в субботу 10 мая в Москве

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Теги:  Гидрометцентр  погода  Москва  Московская область  10 мая  11 мая 

10 мая — Mossovetinfo.ru — До 11 градусов тепла ожидаются в субботу 10 мая в Москве, облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

В ночь на воскресенье, 11 мая, похолодает до плюс 2 градусов. Ветер северный, северо-западный, 6-11 м/с. Атмосферное давление составит 746 мм ртутного столба.

В Подмосковье днем температура будет колебаться в пределах плюс 8 плюс 13 градусов. В ночь на воскресенье, 11 мая, температура воздуха может опуститься до 0 градусов.

Прогнозируемые ранее Гидрометцентром 9 и 10 мая заморозки до -2 градусов в ряде регионов ЦФО могут повредить садовые культуры и сельскохозяйственные посевы, написал губернатор Брянской области в своем Telegram-канале.

Вероятны случаи гибели садовых культур и сельскохозяйственных посевов, – написал губернатор.

8 мая пресс-служба Главного управления МЧС России по Московской области сообщила, что в Подмосковье 10 и 11 мая ожидаются заморозки до минус 5 градусов.

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Карта места

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Теги: 
Гидрометцентр  погода  Москва  Московская область  10 мая  11 мая 

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