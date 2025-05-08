Другие материалы
-
Город (Москва и область)
10.05.2025, 09:08
До 11 градусов тепла ожидаются в субботу 10 мая в Москве
10 мая — Mossovetinfo.ru — До 11 градусов тепла ожидаются в субботу 10 мая в Москве, облачно с прояснениями, местами неб...
-
Город (Москва и область)
09.05.2025, 13:27
Министр обороны России подписал указ о проведении 9 мая салютов в Москве и других городах
9 мая — Mossovetinfo.ru — Министр обороны России Андрей Белоусов «в ознаменование 80-й годовщины Победы советского н...
-
Город (Москва и область)
08.05.2025, 09:01
Статья Собянина о 60-летии присвоения Москве звания «Город-Герой» и 80-летии Победы
8 мая — Mossovetinfo.ru — В 2025 году столица отмечает 80 лет Победы в Великой Отечественной войне и 60 лет присвоения зв...