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Город (Москва и область)     24.08.2024 09:48

До 27 градусов тепла ожидаются в столичном регионе 24 августа

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Теги:  Гидрометцентр  погода  Москва  Московская область 

24 августа — Mossovetinfo.ru — Переменная облачность, без осадков и до 27 градусов тепла ожидаются в Москве и Подмосковье в субботу, 24 августа. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

«Переменная облачность. Без осадков. Температура воздуха в Москве составит от 24 до 26 градусов тепла, по области от плюс 22 до плюс 27 градусов. Ветер западный 5–10 м/с», – говорится в сообщении.

Синоптики отмечают, что атмосферное давление составит 751 мм ртутного столба.

В воскресенье синоптики обещают от +26 до +29 градусов.

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Карта места

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Теги: 
Гидрометцентр  погода  Москва  Московская область 

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