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24.08.2024, 09:48
До 27 градусов тепла ожидаются в столичном регионе 24 августа
24 августа — Mossovetinfo.ru — Переменная облачность, без осадков и до 27 градусов тепла ожидаются в Москве и Подмоско...
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Город (Москва и область)
23.08.2024, 12:38
В Москве проходит тестирование всех способов голосования
23 августа — Mossovetinfo.ru — Утром 23 августа в столице началось тестовое голосование перед сентябрьскими выборами...
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Город (Москва и область)
22.08.2024, 10:28
Прием заявок на участие в фотоконкурсе «Наследие в объективе» стартовал в Москве
22 августа — Mossovetinfo.ru — В столице начался прием заявок на участие во втором фотоконкурсе «Наследие в объектив...