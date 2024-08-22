До 27 градусов тепла ожидаются в столичном регионе 24 августа

24 августа — Mossovetinfo.ru — Переменная облачность, без осадков и до 27 градусов тепла ожидаются в Москве и Подмосковье в субботу, 24 августа. Об этом сообщает Гидрометцентр России.



«Переменная облачность. Без осадков. Температура воздуха в Москве составит от 24 до 26 градусов тепла, по области от плюс 22 до плюс 27 градусов. Ветер западный 5–10 м/с», – говорится в сообщении.



Синоптики отмечают, что атмосферное давление составит 751 мм ртутного столба.



В воскресенье синоптики обещают от +26 до +29 градусов.