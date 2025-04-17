 
Актуальные темы: Китай КНР Украина
Город (Москва и область)     19.04.2025 11:17

До 2:00 на вход будет продлена работа станций метро и МЦК в ночь на Пасху, на 20 апреля

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Пасха  автобусы  метро  Москва  Московская область  график  маршруты 

19 апреля — Mossovetinfo.ru — В ночь на 20 апреля будет продлена работа станций метро и МЦК на вход до 2:00, а также до 3:30 будет продлена работа почти 150 наиболее востребованных маршрутов. Кроме того, будет курсировать 18 регулярных ночных маршрутов, сообщают власти Москвы.

Для удобства пассажиров на едином транспортном портале создали специальную страницу, где легко можно уточнить маршруты до кладбищ и ночные рейсы.

Маршруты, продленные в пасхальную ночь, разделили на категории: 25 магистральных, пять частых районных, 85 районных, 15 социальных и 18 трамвайных.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Пасха  автобусы  метро  Москва  Московская область  график  маршруты 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

11:17 Город (Москва и область) До 2:00 на вход будет продлена работа станций метро и МЦК в ночь на Пасху, на 20 апреля

11:08 Город (Москва и область) В ночь на Пасху в Москве продлят до 3:30 работу около 150 маршрутов

12:43 Происшествия По подозрению в сбыте незарегистрированных лекарств задержаны 14 участников организованной группы

07:51 Город (Москва и область) Перекрытия в районе Пушкинской площади 17, 18 апреля из-за кинофестиваля - карта-схема

13:06 Общество Ветеран войны, почетный гражданин Москвы Иван Слухай умер на 101-м году жизни

Актуальные материалы

09:24 Общество 19 апреля в столице состоится парад, приуроченный к 126-летию московского трамвая

01:33 В мире США введут глобальный базовый тариф в размере 10% 5 апреля

20:13 В России Путин: Россия поддерживает идею о перемирии с Украиной

19:11 В мире Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник

22:26 В мире Путин и Трамп провели «продолжительный и весьма продуктивный» телефонный разговор

13:07 В мире Россия добивается не перемирия на Украине, а мира – Песков

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru