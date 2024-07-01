До 36 градусов тепла ожидаются в столичном регионе 2 июля

2 июля — Mossovetinfo.ru — Переменная облачность, без осадков и до 36 градусов тепла ожидаются в Москве и Подмосковье во вторник, 2 июля, - сообщает Гидрометцентр России.



«Переменная облачность. Без осадков. Температура воздуха в Москве составит от 32 до 34 градусов тепла, по области от плюс 31 до плюс 36 градусов. Ветер юго-западный 5–10 м/c», – говорится в сообщении.



Синоптики отмечают, что атмосферное давление составит 741 мм ртутного столба.



В связи с жаркой погодой Главное управление МЧС России по г. Москве рекомендует быть осторожными и внимательными, избегайте перегрева на солнце, используйте одежду светлых тонов и головной убор, пейте больше воды.