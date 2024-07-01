Другие материалы
-
Город (Москва и область)
02.07.2024, 07:39
До 36 градусов тепла ожидаются в столичном регионе 2 июля
2 июля — Mossovetinfo.ru — Переменная облачность, без осадков и до 36 градусов тепла ожидаются в Москве и Подмосковье ...
-
Город (Москва и область)
01.07.2024, 10:10
С 1 июля на ряде улиц Москвы введен парковочный тариф в размере 600 рублей
1 июля — Mossovetinfo.ru — Новый максимальный парковочный тариф, на 150 рублей выше действовавшего ранее, в размере 600 ...
-
Город (Москва и область)
01.07.2024, 08:29
До 33 градусов тепла ожидаются в столичном регионе 1 июля
1 июля — Mossovetinfo.ru — Переменная облачность, без осадков и до 33 градусов тепла ожидаются в Москве и Подмосковье ...