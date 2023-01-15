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18.01.2023, 08:17
До 3 градусов тепла ожидается в столичном регионе 18 января
18 января, Mossovetinfo.ru - В Москве и Подмосковье в среду, 18 января, ожидается облачная погода, небольшие осадки (дожд...
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Город (Москва и область)
17.01.2023, 15:09
Похолодание до минус 13 градусов ожидает москвичей с 23 января 2023 года - Росгидромет
17 января, Mossovetinfo.ru - В начале следующей недели, с 23 января 2023 года, температура воздуха в Москве понизится до ми...
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15.01.2023, 13:26
46 мест для крещенских купаний оборудуют в Москве - Собянин
15 января, Mossovetinfo.ru - В Москве подготовят 46 площадок для проведения крещенских купаний, сообщил в своем Telegram-ка...