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Город (Москва и область)     18.01.2023 08:17

До 3 градусов тепла ожидается в столичном регионе 18 января

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Теги:  Москва  Московская область  погода  Гидрометцентр 

18 января, Mossovetinfo.ru - В Москве и Подмосковье в среду, 18 января, ожидается облачная погода, небольшие осадки (дождь, мокрый снег), гололедица и до 3 градусов тепла, сообщает Гидрометцентр России. Ночная температура в период проведения крещенских купаний, также составит от 1 до 3 градусов тепла.

«Температура воздуха в Москве составит от 1 до 3 градусов тепла, по области - от минус 2 до плюс 3 градусов. Ветер юго-восточный 7-12 м/c, местами порывы до 15 м/с», - говорится в сообщении.

Для крещенских купаний в муниципальных образованиях Московской области подготовлено свыше 220 мест, сообщает региональный главк МЧС РФ.

В Москве подготовят 46 площадок для проведения крещенских купаний, сообщил ранее в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

ИА МОССОВЕТ ранее публиковало адреса (адресную привязку) мест для крещенских купаний в Москве.

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Карта места

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Теги: 
Москва  Московская область  погода  Гидрометцентр 

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