14.02.2026 07:39

До 4 градусов тепла ожидаются в Москве и Подмосковье в субботу, 14 февраля - Гидрометцентр

14 февраля февраля — Mossovetinfo.ru — Гололедица и до 4 градусов тепла ожидаются в Москве и Подмосковье в субботу, 14 февраля. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Погода облачная, осадки, туман.

Температура воздуха в Москве составит от 2 до 4 градусов тепла, по области от минус 1 до плюс 4 градусов.

Ветер южный, юго-западный 3–8 м/с. Атмосферное давление составит 735 мм ртутного столба.

«Желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы будет действовать в Москве до 21:00 13 февраля, а в Подмосковье с 21:00 13 февраля до 21:00 14 февраля, накануне сообщил Гидрометцентр РФ.

Фестиваль Масленица пройдет в Москве с 13 по 22 февраля, в разных районах столицы будут работать около 30 площадок.

