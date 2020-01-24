24 января. Mossovetinfo.ru – Маршрут МЦД-1 «Белорусско-Савеловский» позволяет москвичам и гостям столицы добраться до десятков достопримечательностей Москвы и области, которые расположены в непосредственной близости от станций МЦД-1, сообщает пресс-служба транспортного комплекса столицы.



В пешей доступности от станции Сетунь находится дома маршала Советского Союза Тобухина, возле станции Фили расположены храм-музей Покрова Пресвятой Богородицы и Триумфальная арка у Парка Победы. Станция Тестовская находится в непосредственной близости от «Москва-Сити», а от Белорусского вокзала можно пешком дойти до Музея Русского импрессионизма и Художественного театра имени С. Параджанова.



На Савеловском направлении маршрута возле станции Окружная расположена Национальная портретная галерея, возле станции Дегунино - этнографический музей «Чудеса Средиземноморья». От станции Лианозово можно дойти до Музея славянской культуры имени Константина Васильева. Рядом со станцией Новодачная находится Музей истории МФТИ, а возле станции Долгопрудная - Усадьба Виноградовых. От станции Лобня можно дойти до Художественной галереи Драматического театра «Камерная сцена».