24 января. Mossovetinfo.ru – Маршрут МЦД-1 «Белорусско-Савеловский» позволяет москвичам и гостям столицы добраться до десятков достопримечательностей Москвы и области, которые расположены в непосредственной близости от станций МЦД-1, сообщает пресс-служба транспортного комплекса столицы.
В пешей доступности от станции Сетунь находится дома маршала Советского Союза Тобухина, возле станции Фили расположены храм-музей Покрова Пресвятой Богородицы и Триумфальная арка у Парка Победы. Станция Тестовская находится в непосредственной близости от «Москва-Сити», а от Белорусского вокзала можно пешком дойти до Музея Русского импрессионизма и Художественного театра имени С. Параджанова.
На Савеловском направлении маршрута возле станции Окружная расположена Национальная портретная галерея, возле станции Дегунино - этнографический музей «Чудеса Средиземноморья». От станции Лианозово можно дойти до Музея славянской культуры имени Константина Васильева. Рядом со станцией Новодачная находится Музей истории МФТИ, а возле станции Долгопрудная - Усадьба Виноградовых. От станции Лобня можно дойти до Художественной галереи Драматического театра «Камерная сцена».
10:26 Город (Москва и область) Проезд на электричках в Подмосковье подорожает с 1 февраля
10:17 Власть Путин назначил Мединского и Орешкина своими советниками, а Козака - замруководителя АП
09:59 В России Власти продолжают рассматривать варианты получении всей добровольно накопленной пенсии
09:17 Город (Москва и область) До каких достопримечательностей можно добраться на МЦД-1
08:37 Город (Москва и область) В метро открыли второй склад забытых вещей
11:25 Власть Совет Федерации одобрил кандидатуру Игоря Краснова на должность Генпрокурора
21:06 Власть Андрей Бочкарев возглавил стройкомплекс Москвы
20:06 Другое Марат Хуснуллин. Биография
20:05 Власть Путин назначил Марата Хуснуллина вице-премьером РФ
16:12 Власть Дегтев уволен с поста главы департамента города Москвы по конкурентной политике, его сменил Щербаков