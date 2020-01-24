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Город (Москва и область)     24.01.2020 09:17

До каких достопримечательностей можно добраться на МЦД-1

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Теги:  МЦД-1  достопримечательности  туризм 

24 января. Mossovetinfo.ru – Маршрут МЦД-1 «Белорусско-Савеловский» позволяет москвичам и гостям столицы добраться до десятков достопримечательностей Москвы и области, которые расположены в непосредственной близости от станций МЦД-1, сообщает пресс-служба транспортного комплекса столицы.

В пешей доступности от станции Сетунь находится дома маршала Советского Союза Тобухина, возле станции Фили расположены храм-музей Покрова Пресвятой Богородицы и Триумфальная арка у Парка Победы. Станция Тестовская находится в непосредственной близости от «Москва-Сити», а от Белорусского вокзала можно пешком дойти до Музея Русского импрессионизма и Художественного театра имени С. Параджанова.

На Савеловском направлении маршрута возле станции Окружная расположена Национальная портретная галерея, возле станции Дегунино - этнографический музей «Чудеса Средиземноморья». От станции Лианозово можно дойти до Музея славянской культуры имени Константина Васильева. Рядом со станцией Новодачная находится Музей истории МФТИ, а возле станции Долгопрудная - Усадьба Виноградовых. От станции Лобня можно дойти до Художественной галереи Драматического театра «Камерная сцена».


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Карта места

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Теги: 
МЦД-1  достопримечательности  туризм 

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