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Город (Москва и область)     09.12.2019 11:50

До конца 2020 года в Москве будет работать 600 электробусов - Собянин

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Теги:  Сергей Собянин  электробусы  общественный транспорт 

9 декабря. Mossovetinfo.ru – До конца 2020 года на маршрутах наземного общественного транспорта Москвы будет работать 600 электробусов, сообщил в своем микроблоге в Twitter мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам Собянина, уже сегодня в Москве работает больше электробусов, чем в других европейских столицах.

В настоящее время на 18 маршрутах общественного транспорта Москвы работает 240 электробусов российского производства. До конца текущего года их количество вырастет до 300.


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Теги: 
Сергей Собянин  электробусы  общественный транспорт 

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