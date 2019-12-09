9 декабря. Mossovetinfo.ru – До конца 2020 года на маршрутах наземного общественного транспорта Москвы будет работать 600 электробусов, сообщил в своем микроблоге в Twitter мэр Москвы Сергей Собянин.



По словам Собянина, уже сегодня в Москве работает больше электробусов, чем в других европейских столицах.



В настоящее время на 18 маршрутах общественного транспорта Москвы работает 240 электробусов российского производства. До конца текущего года их количество вырастет до 300.