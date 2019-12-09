9 декабря. Mossovetinfo.ru – До конца 2020 года на маршрутах наземного общественного транспорта Москвы будет работать 600 электробусов, сообщил в своем микроблоге в Twitter мэр Москвы Сергей Собянин.
По словам Собянина, уже сегодня в Москве работает больше электробусов, чем в других европейских столицах.
В настоящее время на 18 маршрутах общественного транспорта Москвы работает 240 электробусов российского производства. До конца текущего года их количество вырастет до 300.
11:50 Город (Москва и область) До конца 2020 года в Москве будет работать 600 электробусов - Собянин
11:42 Город (Москва и область) В Москве завершилась высадка деревьев на улицах, благоустроенных в 2019 году
10:47 Город (Москва и область) Москва и Подмосковье создадут единую систему оплаты проезда в общественном транспорте
10:14 В России Минэкономразвития предлагает запретить взимать долги с пенсий россиян
09:30 Город (Москва и область) Парковка в Москве будет бесплатной с 1 по 8 января
19:33 Общество Фанаты российских футбольных клубов проводят масштабную акцию протеста
16:02 Город (Москва и область) Тарифы на коммунальные услуги вырастут в Москве с 1 июля 2020 года
16:02 Город (Москва и область) Минимальный размер взноса за капремонт в Москве повысится с 1 января 2020 года
08:43 Другое Назван первый обладатель приза имени Льва Яшина