13 сентября. Mossovetinfo.ru – До конца 2023 года в Москве будет построено 47 новых станций метро, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заммэра Москвы Марата Хуснуллина.



По словам Хуснуллина, до конца 2019 года в Москве будет достроено шесть станций, четыре станции Некрасовской линии, а также участок БКЛ от «Авиамоторной» до «Лефортово».



С 2020 до конца 2023 года будет построена еще 41 станция. Будет продолжено строительство Большой Кольцевой линии, кроме того, Калининско-Солнцевская линия будет продолжена до станции «Внуково», Люблинско-Дмитровскую линию продлят до станции «Физтех», Сокольническую линию – до станции «Потапово». Помимо этого, начнется строительство новых радиальных линий: Бирюлевской, Коммунарской и Рублево-Архангельской.