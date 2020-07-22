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Город (Москва и область)     22.07.2020 08:36

До конца года к электросетям подключат более 100 домов, построенных по реновации

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Теги:  программа реновации жилья  электричество  реновация жилья  подключение электричества  программа реновации  электроснабжение  жилье 

22 июля. Mossovetinfo.ru – Более 100 домов, построенных в рамках программы реновации жилья, до конца текущего года будет подключено к электросетям, сообщил журналистам заммэра Москвы Петр Бирюков.

По словам Бирюкова, сейчас завершены работы по подключению к электросетям 14 домов, построенных по программе реновации, ведутся работы по подключению еще 5 домов, а до конца года будет подключено 111 домов.

Заммэра отметил, что для подключения большинства новых домов понадобилось не только проложить кабельные линии, но и построить новые подстанции, оснастив их самым современным оборудованием.


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Карта места

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Теги: 
программа реновации жилья  электричество  реновация жилья  подключение электричества  программа реновации  электроснабжение  жилье 

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