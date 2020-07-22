22 июля. Mossovetinfo.ru – Более 100 домов, построенных в рамках программы реновации жилья, до конца текущего года будет подключено к электросетям, сообщил журналистам заммэра Москвы Петр Бирюков.



По словам Бирюкова, сейчас завершены работы по подключению к электросетям 14 домов, построенных по программе реновации, ведутся работы по подключению еще 5 домов, а до конца года будет подключено 111 домов.



Заммэра отметил, что для подключения большинства новых домов понадобилось не только проложить кабельные линии, но и построить новые подстанции, оснастив их самым современным оборудованием.