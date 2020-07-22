22 июля. Mossovetinfo.ru – Более 100 домов, построенных в рамках программы реновации жилья, до конца текущего года будет подключено к электросетям, сообщил журналистам заммэра Москвы Петр Бирюков.
По словам Бирюкова, сейчас завершены работы по подключению к электросетям 14 домов, построенных по программе реновации, ведутся работы по подключению еще 5 домов, а до конца года будет подключено 111 домов.
Заммэра отметил, что для подключения большинства новых домов понадобилось не только проложить кабельные линии, но и построить новые подстанции, оснастив их самым современным оборудованием.
08:56 Город (Москва и область) «День без турникетов» пройдет в Москве с 23 по 25 июля
08:36 Город (Москва и область) До конца года к электросетям подключат более 100 домов, построенных по реновации
08:18 Город (Москва и область) Более 80 мероприятий запланировано в рамках празднования 81-летия ВДНХ
17:21 Общество Комиссия Мосгордумы не нашла нарушений в декларации Шапошникова
17:00 В мире Ограничения на пересечение границы России и Абхазии продлены до 28 июля
19:47 Город (Москва и область) День города в Москве планируется отметить по расписанию - Собянин
13:18 Город (Москва и область) Собянин рассказал, когда появится график переселения по программе реновации
10:16 Город (Москва и область) Для программы реновации утверждено уже более 450 площадок
10:02 Город (Москва и область) Специальные автобусные маршруты запустили в Москве на время ремонта поликлиник
23:25 Город (Москва и область) На допвыборах мундепов 13 сентября в Москве будет электронное голосование
10:58 Город (Москва и область) Госпитали в выставочных залах «Крокус Экспо» планируется закрыть - Воробьев
11:39 Город (Москва и область) Начался капремонт Большого каменного моста, движение ограничено