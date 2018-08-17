17 августа. Mossovetinfo.ru – Около 10 тысяч москвичей получат квартиры по программе реновации до конца 2018 года, заявил мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра дома на Полярной улице, переделанных по стандартам программы.



«Чтобы не стоять на месте, мы задействовали тот жилфонд, который уже был построен, но не достроен до конца, чтобы перевести его в программу реновации, как ваш дом. Мы довели его до стандарта, который требуется по закону о программе реновации, и его включили в программу» - заявил Собянин в эфире телеканала ТВЦ.



Мэр Москвы отметил, что самое сложное ожидается впереди. Программа только выходит на полную мощность. В следующем году городские власти намерены начать с горожанами обсуждение новых кварталов, которые будут построены в рамках программы реновации. Эти обсуждения должны определить будущий облик Москвы.